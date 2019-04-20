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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Дзюба: я рад, что испытал эмоции как на Чемпионате мира (видео)

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба поделился своими впечатлениями после победы над "Краснодаром" (3:2):

- Я рад, что испытал эмоции как на Чемпионате мира, - единственное, что сказал Дзюба, передаёт Rusfootball.info

Теги: Дзюба Краснодар Зенит Rвидео
Вчера, 23:45
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8
(7)
#8  mongolor  СПБ (Сегодня, 00:05)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня Артем показал уровень..! молодец!
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Сегодня, 00:04)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Игрочила в порядке!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  Irbis   (Сегодня, 00:01)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Семак просто оракул он говорил Дзюба забьет тогда когда будет очень нужно ну вот так и случилось
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#5  Имя  Ленинградская область (Вчера, 23:55)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
И нас болельщиков порадовала эта игра!
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#4  Фанат Заболотного   (Вчера, 23:55)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Символично, что тащящий весь сезон Артем оформил дубль именно в этом матче!


--------------------
фанаты спартака настолько петухи, что будят меня по утрам
Регистрация: 14.04.2019 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:55)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня я впервые за несколько лет испытал гордость за Зенит, и подумал, что такой матч не стыдно было бы показать и в Испании. Молодцы!
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Вчера, 23:53)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
И мы за тебя рады!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  какзайчонок  Москва (Вчера, 23:50)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Артемка -наше всЕ!!!!
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
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