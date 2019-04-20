Виктор Классон: 5 минут мы не играли в футбол, игрок "Зенита" валял дурака

Футболист «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал игру своей команды в матче против «Зенита» (2:3) и рассказал о причинах возникновения стычки на 80-й минуте матча, передаёт Rusfootball.info. Фото: ФК "Краснодар"

– Почему-то мы позволили создать им слишком много моментов. Мы не смогли нейтрализовать Дзюбу, он выигрывал борьбу за навесы. Мы неплохо играли в атаке, но получается, что «Зенит» играл лучше.– Для меня нет разницы. Забивает команда.– Оба потрясающие, но нет смысла сравнивать. Главное для меня – победы команды, а мы не выиграли обе эти игры, так что нет смысла рассуждать.– Я не знаю, тяжело сказать. Задача судьи – позволять командам играть в футбол. 5 минут мы не играли, мы занимались какой-то ерундой. Я в футбол хочу играть, об остальном тяжело судить. Там был эффект домино: сначала игрок «Зенита» валял дурака. Эпизод уже был отыгран, он валялся на поле, ждал носилки, потом приехала эта машина, которая должна была носилки увезти. Затем он встал и пошёл, была какая-то непонятка с заменами. Всё это наложилось.