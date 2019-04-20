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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Виктор Классон: 5 минут мы не играли в футбол, игрок "Зенита" валял дурака

Футболист «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал игру своей команды в матче против «Зенита» (2:3) и рассказал о причинах возникновения стычки на 80-й минуте матча, передаёт Rusfootball.info.

Фото: ФК "Краснодар"
– Почему начало получилось таким тяжёлым?

– Почему-то мы позволили создать им слишком много моментов. Мы не смогли нейтрализовать Дзюбу, он выигрывал борьбу за навесы. Мы неплохо играли в атаке, но получается, что «Зенит» играл лучше.

– Есть разочарование от того, что не вы забили первый гол?

– Для меня нет разницы. Забивает команда.

– Гол Перейры – самый потрясающий, который вы видели, играя за «Краснодар»? Или гол Шапи «Валенсии» можно с ним сравнить?

– Оба потрясающие, но нет смысла сравнивать. Главное для меня – победы команды, а мы не выиграли обе эти игры, так что нет смысла рассуждать.

– Что за разборки были на поле и тренерской скамейке?

– Я не знаю, тяжело сказать. Задача судьи – позволять командам играть в футбол. 5 минут мы не играли, мы занимались какой-то ерундой. Я в футбол хочу играть, об остальном тяжело судить. Там был эффект домино: сначала игрок «Зенита» валял дурака. Эпизод уже был отыгран, он валялся на поле, ждал носилки, потом приехала эта машина, которая должна была носилки увезти. Затем он встал и пошёл, была какая-то непонятка с заменами. Всё это наложилось.
Теги: Классон Зенит Краснодар
Вчера, 23:50
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8
(8)
#8  igor_cronus  Krasnodar (Сегодня, 00:19)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ливерпуль»
он про другой момент говорит вообщеIrbis,


--------------------
Любимый предмет в школе – история
Регистрация: 14.09.2013 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Сегодня, 00:03)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
хоккеист


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  soloz   Россия (Сегодня, 00:02)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
Уебище краснодарское.
Убогая команда ***ов



В точку ...Перейра СВИНЬЯ !!!!!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#5  дядя Витя  СПб (Сегодня, 00:00)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Так добавили ж 7
Регистрация: 20.02.2010 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Вчера, 23:57)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Что он скажет после просмотра эпизода?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:56)
  • +5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
Уебище краснодарское.
Убогая команда ***ов

Успокойся, приди в себя. На поле был просто мужской футбол. Перейра не играл специально в ногу, хотя вторую желтую за опасную игру должен был получить.
Вот Ари действительно гнилая обезьяна-провокатор.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Вчера, 23:54)
  • -7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уебище краснодарское.
Убогая команда ***ов


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  Irbis   (Вчера, 23:53)
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Классон тебе бы так отрастили по ногам я посмотрел бы как б ты б запел бы
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
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