Россия РПЛ 2018/19
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"Фратрия" опровергла информацию о сложении полномочий директора организации Конева
Объединение болельщиков "Спартака" "Фратария" опровергло информацию о том, что совет организации выразил доверие главе фан-клуба красно-белых Валентину Коршунову и объявил о сложении полномочий директора организации Александра Конева.
"Не читайте желтую прессу. Всегда используйте только достоверные источники . От имени "Фратрии" может говорить только "Фратрия" и их официальные аккаунты", – говорится в сообщении.
"Не читайте желтую прессу. Всегда используйте только достоверные источники . От имени "Фратрии" может говорить только "Фратрия" и их официальные аккаунты", – говорится в сообщении.
Не читайте жёлтую прессу. Всегда используйте только достоверные источники .— Фратрия (@fratria) May 6, 2019
От имени Фратрии может говорить только ФРАТРИЯ и их официальные аккаунты.
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