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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

"Фратрия" опровергла информацию о сложении полномочий директора организации Конева

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратария" опровергло информацию о том, что совет организации выразил доверие главе фан-клуба красно-белых Валентину Коршунову и объявил о сложении полномочий директора организации Александра Конева.

"Не читайте желтую прессу. Всегда используйте только достоверные источники . От имени "Фратрии" может говорить только "Фратрия" и их официальные аккаунты", – говорится в сообщении.

Теги: Фратрия Спартак Конев
Сегодня, 17:30
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