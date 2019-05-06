"Фратрия" опровергла информацию о сложении полномочий директора организации Конева

Не читайте жёлтую прессу. Всегда используйте только достоверные источники .



От имени Фратрии может говорить только ФРАТРИЯ и их официальные аккаунты. — Фратрия (@fratria) May 6, 2019

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратария" опровергло информацию о том, что совет организации выразил доверие главе фан-клуба красно-белых Валентину Коршунову и объявил о сложении полномочий директора организации Александра Конева."Не читайте желтую прессу. Всегда используйте только достоверные источники . От имени "Фратрии" может говорить только "Фратрия" и их официальные аккаунты", – говорится в сообщении.