Давайте на этот раз без UFC и скандалов. Сегодня мы узнаем победителя Кубка
«Локомотив» и «Урал» второй раз за последние несколько лет зарубятся в финале. Екатеринбург попробует отомстить за поражение и наверняка будет вдвойне мотивирован из-за судейских решений в пользу «железнодорожников» в минувшем туре. Главное – в том числе и важность финала для московского «Спартака» - о решающем матче
Судит ведь не Москалёв?
В последнем на данный момент туре «Урал» уже не решал никаких задач в лиге, поэтому играл с «Локомотивом» больше для удовольствия болельщиков. А вот москвичам как раз было важно не проиграть – иначе могло уплыть место в Лиге Чемпионов.
«Урал» был намного сильнее в конце первого тайма и начале второго. Но пенальти, заработанный Жемалетдиновым, позволил «Локомотиву» счёт сравнять. Хозяева взвились уже только после назначенного одиннадцатиметрового (хотя он был совершенно справедлив), а через пару минут подъехало удаление – и вот оно было ошибочным.
Судьи «тащат» «Локомотив»?
С таким жестом поле покидал удалённый Страндберг
Был недоволен и тренер Парфёнов («Осталось только, чтобы один товарищ еще сам забил нам. Сейчас посмотрели удаление — бред полнейший»), и футболисты, например, забивший Панюков («На следующий матч, наверное, нам можно сразу вдесятером выходить»). Но круче всех выдал президент клуба Григорий Иванов:
Так что на финал футболисты «Урала», если они искренне уверены, что Москалёв их задушил, наверняка выйдут более заряженными чем обычно.
Может, обойдёмся без драк?
Как бы эта заряженность не привела к чему-то плохому. Два года назад «Локомотив» в финале достаточно уверенно обыграл «Урал» и завоевал очередной Кубок. Он стал седьмым для клуба, который сравнялся по этому показателю с лидирующим тогда ЦСКА, но всем запомнилось не это, а драка между командами.
Начали Мануэль Фернандеш и Артем Фидлер, а уже потом включились обе скамейки. Артем Фидлер потом заявил, что Фернандеш что-то сказал про его маму.
Больше всех тогда отличился Ари. Причём – с особой гнусностью. Бразилец начал бить Фидлера со спины.
А затем предпочёл тактически отступить.
Форвард Екатеринбурга Павлюченко (он за карьеру играл и за «Локомотив) выдал тогда огненный спич:
- У этого урода Ари надо забрать золотую медаль. Таких уродов надо из страны гнать, которые подбегают к человеку и бьют сзади по голове исподтишка. Это делают только конченые футболисты. Так и напишите. За это он еще ответит. Приедет в Екатеринбург и получит, - говорил Павлюченко «Матч ТВ».
Не будет Бикфалви
Это страшная потеря для «Урала». Насколько важен Бикфалви для Парфёнова, наглядно продемонстрировал и недавний скандальный матч с «Локомотивом» - сначала Эрик обыграл Крыховяка и выдал идеальную голевую на Панюкова, а второй гол Эль-Кабир забил после того, как Гильерме отбил классный удар румынского полузащитника. И как без него?
К сожалению, "cope" (слово, которое не мог перевести Бикфалви, означает "справляться") не вышло. И без такого футболиста матч точно станет беднее.
КДК не стал отменять красную карточку, полученную им в матче с «Арсеналом». Тогда Бикфалви опять жёг – забил гол и заработал пенальти, но зачем-то наступил на ногу Бакаеву. Как показалось, наступил нарочно. Карасёв посмотрел повтор и выписал красную карточку.
И снова понесло Григория Иванова, который вывалил «Спорт-Экспрессу»:
- Ну что тут сказать? Слов нет. Такой беспредел! Не отменили красную Бикфалви. Я не понимаю вообще, что происходит в нашем футболе и в нашем судействе. Но наказывать нужно не судей...
Кого? Главу департамента Александра Егорова. Его надо срочно убирать! Такого беспредела в конце чемпионата я не помню... На вчерашний матч с «Локомотивом» пришло 20 тысяч зрителей. Народ не обманешь! А Москалев такое исполнил – придумал пенальти, удалил нашего парня. А потом Егоров говорит одно, а делает другое. Зачем-то до этого Еськова поставил на нашу игру с «Оренбургом». Я же просил: не назначай! Договаривались с ним. Хватит! Может, Еськов и хочет хорошо нас судить, но у него психологически не получается. А мы все на VAR ссылаемся.
– Были готовы, что его красную не отменят?
– Конечно, я был готов. А как иначе? Восемь инспекторов сидят там в одной упряжке и принимают такое решение. Великие, блин! Поддержали... Типа VAR все видит. Да в Европе все плюются от него! Там признали, что VAR – это дерьмо! Многие хотят от него отказаться!
– Разве?
– Конечно! Это же судьи так отмазываются за свои ошибки. Эрик не хотел травмировать Бакаева. Какое нафиг удаление? Вы чего?! Зачем он поставил пенальти в ворота «Арсенала»? Я тоже против таких пенальти! А Бикфалви ничего не хотел. Он просто шел в борьбу. Ему надо было в воздухе, что ли, ногу убрать?! Вы с ума сошли?! У нас в футболе самые умные люди – это судьи, - сказал Иванов.
В Европе признали, что VAR дерьмо - это уже совсем мощно. А ведь в финале Кубка VAR будет точно. Так что, возможно, мы ещё дождёмся откровений президента клуба из Екатеринбурга.
Кононов будет пристально следить за этой игрой
Говорят, что почти всегда, если речь идёт о российском футболе, можно приплести «Спартак». Насчёт всегда это, конечно, спорно, но на этот раз мы просто обязаны это сделать.
Всё дело в распределении еврокубковых мест. На данный момент «Спартак» выходит напрямую в группу Лиги Европы, а ЦСКА попадает в третий квалификационный раунд. Но всё зависит от того, как закончится финал.
ЦСКА и «Спартак» борются за прямой выход в Лигу Европы. Но не всё так просто – они зависят от Кубка
Если победит «Локомотив», всё так и останется. Если верх возьмёт «Урал», то именно он попадёт в группу Лиги Европы, а «красно-белым» придется хуже – они подвинутся и начнут с квалификации.
Так что в «Спартаке» будут наверняка следить за матчем. И – ирония – болеть за другую московскую команду.
Идём на рекорд
«Локомотив», если победит, станет главным в стране по Кубкам. Их в истории России у «красно-зелёных» наберётся аж 8 - а ЦСКА, который ранние десятые лидировал по этому показателю, окажется на втором месте.
Это особенно важно для болельщиков. С возвращением Юрия Сёмина «Локо» набрал роскошный ход - в случае победы это будет третий трофей для «железнодорожников» за три сезона.
Как будто до этого Сёмин сделал недостаточно, чтобы остаться легендой в истории клуба.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: rsport.ru
?ГЛАВНЫЙ МАТЧ СЕЗОНА - УЖЕ СЕГОДНЯ!?— ФК Урал (@FCURAL) May 22, 2019
??Играем с @fclokomotiv
????Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
?@MatchTV
?Анонс: https://t.co/g673Vzvumg
?Матчевая атрибутика: https://t.co/AtZkGpwop7#ЛокоУрал pic.twitter.com/37n86O8pWc
Судит ведь не Москалёв?
В последнем на данный момент туре «Урал» уже не решал никаких задач в лиге, поэтому играл с «Локомотивом» больше для удовольствия болельщиков. А вот москвичам как раз было важно не проиграть – иначе могло уплыть место в Лиге Чемпионов.
«Урал» был намного сильнее в конце первого тайма и начале второго. Но пенальти, заработанный Жемалетдиновым, позволил «Локомотиву» счёт сравнять. Хозяева взвились уже только после назначенного одиннадцатиметрового (хотя он был совершенно справедлив), а через пару минут подъехало удаление – и вот оно было ошибочным.
Судьи «тащат» «Локомотив»?
С таким жестом поле покидал удалённый Страндберг
Был недоволен и тренер Парфёнов («Осталось только, чтобы один товарищ еще сам забил нам. Сейчас посмотрели удаление — бред полнейший»), и футболисты, например, забивший Панюков («На следующий матч, наверное, нам можно сразу вдесятером выходить»). Но круче всех выдал президент клуба Григорий Иванов:
Сколько можно команду убивать? Кому такой футбол нужен? Ну вот кому. Ответьте мне? Для чего тогда нам вообще выходить на поле? «Локомотиву» надо было выиграть? Так и сказали бы... Мы бы просто тогда не вышли на игру – 0:3 бы нам засчитали вот и все.
Какой пенальти? Да нет, конечно! И вообще странные свистки по ходу встречи
Зачем он его удалил? Ну одной карточки точно не было! Даже Федя Смолов показывал, что ничего там не было. Нет, а он все равно достает...
Не обсуждал никогда тему судейства, но в конце чемпионата молчать не могу. Уровень судейства в России упал, предвзято или нет – не знаю, но так судить, как это было сегодня, нельзя. И в каждом матче так. На месте руководителя судейского комитета я бы подал в отставку и поставил бы опытных людей
Какой пенальти? Да нет, конечно! И вообще странные свистки по ходу встречи
Зачем он его удалил? Ну одной карточки точно не было! Даже Федя Смолов показывал, что ничего там не было. Нет, а он все равно достает...
Не обсуждал никогда тему судейства, но в конце чемпионата молчать не могу. Уровень судейства в России упал, предвзято или нет – не знаю, но так судить, как это было сегодня, нельзя. И в каждом матче так. На месте руководителя судейского комитета я бы подал в отставку и поставил бы опытных людей
Так что на финал футболисты «Урала», если они искренне уверены, что Москалёв их задушил, наверняка выйдут более заряженными чем обычно.
Может, обойдёмся без драк?
Как бы эта заряженность не привела к чему-то плохому. Два года назад «Локомотив» в финале достаточно уверенно обыграл «Урал» и завоевал очередной Кубок. Он стал седьмым для клуба, который сравнялся по этому показателю с лидирующим тогда ЦСКА, но всем запомнилось не это, а драка между командами.
Начали Мануэль Фернандеш и Артем Фидлер, а уже потом включились обе скамейки. Артем Фидлер потом заявил, что Фернандеш что-то сказал про его маму.
Больше всех тогда отличился Ари. Причём – с особой гнусностью. Бразилец начал бить Фидлера со спины.
А затем предпочёл тактически отступить.
Форвард Екатеринбурга Павлюченко (он за карьеру играл и за «Локомотив) выдал тогда огненный спич:
- У этого урода Ари надо забрать золотую медаль. Таких уродов надо из страны гнать, которые подбегают к человеку и бьют сзади по голове исподтишка. Это делают только конченые футболисты. Так и напишите. За это он еще ответит. Приедет в Екатеринбург и получит, - говорил Павлюченко «Матч ТВ».
Не будет Бикфалви
Это страшная потеря для «Урала». Насколько важен Бикфалви для Парфёнова, наглядно продемонстрировал и недавний скандальный матч с «Локомотивом» - сначала Эрик обыграл Крыховяка и выдал идеальную голевую на Панюкова, а второй гол Эль-Кабир забил после того, как Гильерме отбил классный удар румынского полузащитника. И как без него?
Эрик Бикфалви поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» и рассказал о том, как ждёт завтрашнего решения КДК #УралЛоко pic.twitter.com/yNAYUaUxM6— ФК Урал (@FCURAL) May 19, 2019
К сожалению, "cope" (слово, которое не мог перевести Бикфалви, означает "справляться") не вышло. И без такого футболиста матч точно станет беднее.
КДК не стал отменять красную карточку, полученную им в матче с «Арсеналом». Тогда Бикфалви опять жёг – забил гол и заработал пенальти, но зачем-то наступил на ногу Бакаеву. Как показалось, наступил нарочно. Карасёв посмотрел повтор и выписал красную карточку.
И снова понесло Григория Иванова, который вывалил «Спорт-Экспрессу»:
- Ну что тут сказать? Слов нет. Такой беспредел! Не отменили красную Бикфалви. Я не понимаю вообще, что происходит в нашем футболе и в нашем судействе. Но наказывать нужно не судей...
Кого? Главу департамента Александра Егорова. Его надо срочно убирать! Такого беспредела в конце чемпионата я не помню... На вчерашний матч с «Локомотивом» пришло 20 тысяч зрителей. Народ не обманешь! А Москалев такое исполнил – придумал пенальти, удалил нашего парня. А потом Егоров говорит одно, а делает другое. Зачем-то до этого Еськова поставил на нашу игру с «Оренбургом». Я же просил: не назначай! Договаривались с ним. Хватит! Может, Еськов и хочет хорошо нас судить, но у него психологически не получается. А мы все на VAR ссылаемся.
– Были готовы, что его красную не отменят?
– Конечно, я был готов. А как иначе? Восемь инспекторов сидят там в одной упряжке и принимают такое решение. Великие, блин! Поддержали... Типа VAR все видит. Да в Европе все плюются от него! Там признали, что VAR – это дерьмо! Многие хотят от него отказаться!
– Разве?
– Конечно! Это же судьи так отмазываются за свои ошибки. Эрик не хотел травмировать Бакаева. Какое нафиг удаление? Вы чего?! Зачем он поставил пенальти в ворота «Арсенала»? Я тоже против таких пенальти! А Бикфалви ничего не хотел. Он просто шел в борьбу. Ему надо было в воздухе, что ли, ногу убрать?! Вы с ума сошли?! У нас в футболе самые умные люди – это судьи, - сказал Иванов.
В Европе признали, что VAR дерьмо - это уже совсем мощно. А ведь в финале Кубка VAR будет точно. Так что, возможно, мы ещё дождёмся откровений президента клуба из Екатеринбурга.
Кононов будет пристально следить за этой игрой
Говорят, что почти всегда, если речь идёт о российском футболе, можно приплести «Спартак». Насчёт всегда это, конечно, спорно, но на этот раз мы просто обязаны это сделать.
Всё дело в распределении еврокубковых мест. На данный момент «Спартак» выходит напрямую в группу Лиги Европы, а ЦСКА попадает в третий квалификационный раунд. Но всё зависит от того, как закончится финал.
ЦСКА и «Спартак» борются за прямой выход в Лигу Европы. Но не всё так просто – они зависят от Кубка
Если победит «Локомотив», всё так и останется. Если верх возьмёт «Урал», то именно он попадёт в группу Лиги Европы, а «красно-белым» придется хуже – они подвинутся и начнут с квалификации.
Так что в «Спартаке» будут наверняка следить за матчем. И – ирония – болеть за другую московскую команду.
Идём на рекорд
«Локомотив», если победит, станет главным в стране по Кубкам. Их в истории России у «красно-зелёных» наберётся аж 8 - а ЦСКА, который ранние десятые лидировал по этому показателю, окажется на втором месте.
Место битвы – «Самара Арена».— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 22, 2019
Цель – ОЛИМП Кубок России.
Мы готовы #ТворитьИС10РИЮ ??
Это день финального матча! pic.twitter.com/KdSbS6bdUR
Это особенно важно для болельщиков. С возвращением Юрия Сёмина «Локо» набрал роскошный ход - в случае победы это будет третий трофей для «железнодорожников» за три сезона.
Как будто до этого Сёмин сделал недостаточно, чтобы остаться легендой в истории клуба.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: rsport.ru