Давайте на этот раз без UFC и скандалов. Сегодня мы узнаем победителя Кубка

Сколько можно команду убивать? Кому такой футбол нужен? Ну вот кому. Ответьте мне? Для чего тогда нам вообще выходить на поле? «Локомотиву» надо было выиграть? Так и сказали бы... Мы бы просто тогда не вышли на игру – 0:3 бы нам засчитали вот и все.



Какой пенальти? Да нет, конечно! И вообще странные свистки по ходу встречи



Зачем он его удалил? Ну одной карточки точно не было! Даже Федя Смолов показывал, что ничего там не было. Нет, а он все равно достает...



Не обсуждал никогда тему судейства, но в конце чемпионата молчать не могу. Уровень судейства в России упал, предвзято или нет – не знаю, но так судить, как это было сегодня, нельзя. И в каждом матче так. На месте руководителя судейского комитета я бы подал в отставку и поставил бы опытных людей

Эрик Бикфалви поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» и рассказал о том, как ждёт завтрашнего решения КДК #УралЛоко pic.twitter.com/yNAYUaUxM6 — ФК Урал (@FCURAL) May 19, 2019

Место битвы – «Самара Арена».

Цель – ОЛИМП Кубок России.



Мы готовы #ТворитьИС10РИЮ ??

Это день финального матча! pic.twitter.com/KdSbS6bdUR — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 22, 2019