Станислав Черчесов: в футболе без борьбы не бывает, но грубости нужно было убирать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что недоволен грубой игрой футболистов "Чертаново" в контрольном матче (6:0).В первом тайме травму получил хавбек национальной команды Юрий Газинский.- После второго момента подсказал, что это нужно убрать. Все-таки это контрольный матч, и из-за травм терять игроков не хотелось бы. В футболе без борьбы не бывает, но грубости нужно было убирать.