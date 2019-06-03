Станислав Черчесов: в футболе без борьбы не бывает, но грубости нужно было убирать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что недоволен грубой игрой футболистов "Чертаново" в контрольном матче (6:0).

В первом тайме травму получил хавбек национальной команды Юрий Газинский.

- Вас устроило, как боролись соперники?

- После второго момента подсказал, что это нужно убрать. Все-таки это контрольный матч, и из-за травм терять игроков не хотелось бы. В футболе без борьбы не бывает, но грубости нужно было убирать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Чертаново Сборная России
Сегодня, 19:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама