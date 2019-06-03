Резиуан Мирзов: адаптируюсь в сборной, но мне еще работать и работать

Полузащитник "Арсенала" и сборной России Резиуан Мирзов прокомментировал свой дебютный матч в составе национальной команды против "Чертаново" (6:0).

– Хоть и товарищеская игра, приятно забивать. Мне отдали хороший пас, оставалось забить. От игры эмоции положительные. В первый раз играли.

– От Смолова ждали пас?

– Я ему кричал: пропусти, пропусти. Поэтому – да, я ждал. Потом оставалось только попасть в ворота.

– Были какие-то определенные задачи на матч?

– Была установка. Не просто же тупо бегать. У всех тренеров была какая-то тактика, я должен был ее выполнять.

– Свыклись с тем, что игрок сборной?

– Пока адаптируюсь. По-тихоньку вхожу в ритм, но мне нужно еще работать и работать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мирзов
Сегодня, 20:46
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