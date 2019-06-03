Резиуан Мирзов: адаптируюсь в сборной, но мне еще работать и работать

Полузащитник "Арсенала" и сборной России Резиуан Мирзов прокомментировал свой дебютный матч в составе национальной команды против "Чертаново" (6:0).– Хоть и товарищеская игра, приятно забивать. Мне отдали хороший пас, оставалось забить. От игры эмоции положительные. В первый раз играли.– Я ему кричал: пропусти, пропусти. Поэтому – да, я ждал. Потом оставалось только попасть в ворота.– Была установка. Не просто же тупо бегать. У всех тренеров была какая-то тактика, я должен был ее выполнять.– Пока адаптируюсь. По-тихоньку вхожу в ритм, но мне нужно еще работать и работать.