"Локомотив" рассматривает возможность приобретения защитника "Сантоса"
Защитник "Сантоса" Густаво Энрике может перейти в "Локомотив", сообщает Sport24.
Контракт 26-летнего футболиста с клубом истекает в январе 2020 года. Если к июлю стороны не договорятся о продлении соглашения, то Энрике сможет заключить предварительный контракт с другим клубом и уйти зимой бесплатно. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 2,5 млн евро.
Контракт 26-летнего футболиста с клубом истекает в январе 2020 года. Если к июлю стороны не договорятся о продлении соглашения, то Энрике сможет заключить предварительный контракт с другим клубом и уйти зимой бесплатно. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 2,5 млн евро.