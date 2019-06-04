"Локомотив" рассматривает возможность приобретения защитника "Сантоса"

Защитник "Сантоса" Густаво Энрике может перейти в "Локомотив", сообщает Sport24.

Контракт 26-летнего футболиста с клубом истекает в январе 2020 года. Если к июлю стороны не договорятся о продлении соглашения, то Энрике сможет заключить предварительный контракт с другим клубом и уйти зимой бесплатно. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 2,5 млн евро.
Теги: Локомотив Сантос
Сегодня, 17:54
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