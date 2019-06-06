Игорь Ефремов: лидеры ФНЛ уйдут в РПЛ, но их место точно не будет пустовать
Глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов заявил, что у второго по значимости дивизиона страны не возникнет проблем с переходом части команд в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
"Проблем с проведением чемпионата ФНЛ не возникнет. У нас нет сложностей с набором участников, вакантные места займут клубы ПФЛ и те, кто покинет РПЛ по спортивному принципу. На зрелищность и качество футбола это тоже не повлияет. Да, лидеры уйдут, но их место точно не будет пустовать. Перед глазами яркий пример "Нижнего Новгорода", клуба, которого ещё несколько лет назад просто не существовало в ФНЛ", - цитирует Ефремова RT.
Он также прокомментировал мнение, согласно которому ФНЛ стоит разделить по географическому признаку. По его словам, такое решение будет неоправданным по экономическому и спортивному принципам.
"Это связано с тем, что большинство команд сосредоточено в европейской части России, и было не совсем понятно, по каким критериям их разделять. Подчеркну, что на данный момент вопросы о расширении ФНЛ не рассматриваются", — резюмировал Ефремов.
"Проблем с проведением чемпионата ФНЛ не возникнет. У нас нет сложностей с набором участников, вакантные места займут клубы ПФЛ и те, кто покинет РПЛ по спортивному принципу. На зрелищность и качество футбола это тоже не повлияет. Да, лидеры уйдут, но их место точно не будет пустовать. Перед глазами яркий пример "Нижнего Новгорода", клуба, которого ещё несколько лет назад просто не существовало в ФНЛ", - цитирует Ефремова RT.
Он также прокомментировал мнение, согласно которому ФНЛ стоит разделить по географическому признаку. По его словам, такое решение будет неоправданным по экономическому и спортивному принципам.
"Это связано с тем, что большинство команд сосредоточено в европейской части России, и было не совсем понятно, по каким критериям их разделять. Подчеркну, что на данный момент вопросы о расширении ФНЛ не рассматриваются", — резюмировал Ефремов.