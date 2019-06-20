Олег Данченко: результат "Рубину" нужно показывать в чемпионате, здесь задача - наиграть состав
Защитник "Рубина" Олег Данченко прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с "Нефтехимиком" (1:2)
"Самочувствие хорошее, провели первый контрольный матч. Понятно, что тяжело первое время, будем тренироваться и стремиться к лучшему. Результат нужно показывать в чемпионате, здесь задача — наиграть состав, понять комбинации и то, что хочет тренер.
Физически мы не готовы еще, мы постепенно втягиваемся в чемпионат. Идут полноценные сборы, с каждым днем мы будем наверстывать, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату. Конечно, лучше готовиться на сборах где-то в Австрии, потому что есть какие-то команды, соперники.
Дай Бог, если в Казани будут условия какие-то, конечно, мы будем рады играть с хорошими командами. У нас задача наверстать кондиции, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату", - цитирует Данченко Sport24.
"Самочувствие хорошее, провели первый контрольный матч. Понятно, что тяжело первое время, будем тренироваться и стремиться к лучшему. Результат нужно показывать в чемпионате, здесь задача — наиграть состав, понять комбинации и то, что хочет тренер.
Физически мы не готовы еще, мы постепенно втягиваемся в чемпионат. Идут полноценные сборы, с каждым днем мы будем наверстывать, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату. Конечно, лучше готовиться на сборах где-то в Австрии, потому что есть какие-то команды, соперники.
Дай Бог, если в Казани будут условия какие-то, конечно, мы будем рады играть с хорошими командами. У нас задача наверстать кондиции, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату", - цитирует Данченко Sport24.