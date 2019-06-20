Олег Данченко: результат "Рубину" нужно показывать в чемпионате, здесь задача - наиграть состав

Защитник "Рубина" Олег Данченко прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с "Нефтехимиком" (1:2)

"Самочувствие хорошее, провели первый контрольный матч. Понятно, что тяжело первое время, будем тренироваться и стремиться к лучшему. Результат нужно показывать в чемпионате, здесь задача — наиграть состав, понять комбинации и то, что хочет тренер.

Физически мы не готовы еще, мы постепенно втягиваемся в чемпионат. Идут полноценные сборы, с каждым днем мы будем наверстывать, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату. Конечно, лучше готовиться на сборах где-то в Австрии, потому что есть какие-то команды, соперники.

Дай Бог, если в Казани будут условия какие-то, конечно, мы будем рады играть с хорошими командами. У нас задача наверстать кондиции, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату", - цитирует Данченко Sport24.
Теги: Данченко Рубин
Сегодня, 00:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама