Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Крыльев Советов" на матч 5-го тура чемпионата России.
"Ростов": Песьяков - Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов - Байрамян, Еременко, Норманн, Попов, Ионов - Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Фролкин, Логашов, Вилюш, Зуев, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.
"Крылья Советов": Рыжиков - Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров - Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь - Канунников, Соболев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Смирнов, Голенков, Радонич.
"Ростов" - "Крылья Советов": стали известны стартовые составы команд
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