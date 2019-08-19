15-летний голкипер Владислав Тороп попал в заявку ЦСКА на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком".
Напомним, ЦСКА заявил Торопа на сезон-2019/20 9 августа. Голкипер был заявлен под 49-м игровым номером. Тороп является самым молодым футболистом среди заявленных клубами РПЛ на сезон-2019/20.
Официальный твиттер ЦСКА.
15-летний голкипер Тороп попал в заявку ЦСКА на матч со "Спартаком"
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