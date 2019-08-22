Бывший голкипер "Спартака" Войцех Ковалевски оценил игру и перспективы полузащитника москвичей Зелимхана Бакаева.
"Бакаев? Если не ошибаюсь, это воспитанник "Спартака". А когда такие ребята играют в основе, всегда здорово. Зелимхан — пример для молодых игроков из академии, которые видят, что можно попасть в первую команду. Бакаев в этом сезоне показывает хорошую результативность и качество игры.
Но с молодыми важно работать не только на тренировках, но и в жизни, чтобы он правильно воспринимал информацию, которая в огромном количестве появляется вокруг него. Чтобы парень не "взлетел", не свернул с пути. Данные у Бакаева очень хорошие, и перспективы тоже", - цитирует Ковалевски "РИА Новости".
Войцех Ковалевски: данные и перспективы у Бакаева очень хорошие, но нужно следить, чтобы он не "взлетел"
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