» » Войцех Ковалевски: данные и перспективы у Бакаева очень хорошие, но нужно следить, чтобы он не "взлетел"

Войцех Ковалевски: данные и перспективы у Бакаева очень хорошие, но нужно следить, чтобы он не "взлетел"

Бывший голкипер "Спартака" Войцех Ковалевски оценил игру и перспективы полузащитника москвичей Зелимхана Бакаева.

"Бакаев? Если не ошибаюсь, это воспитанник "Спартака". А когда такие ребята играют в основе, всегда здорово. Зелимхан — пример для молодых игроков из академии, которые видят, что можно попасть в первую команду. Бакаев в этом сезоне показывает хорошую результативность и качество игры.

Но с молодыми важно работать не только на тренировках, но и в жизни, чтобы он правильно воспринимал информацию, которая в огромном количестве появляется вокруг него. Чтобы парень не "взлетел", не свернул с пути. Данные у Бакаева очень хорошие, и перспективы тоже", - цитирует Ковалевски "РИА Новости".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Ковалевски Бакаев Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Астана" разгромила БАТЭ
"Барселона" хочет, чтобы Неймар сообщил "ПСЖ" о желании перейти именно в каталонский клуб
Тина Канделаки поздравила Дзюбу с днем рождения, сняв видео: очень тебя люблю. Твоя Тиночка 4
"Спартак" предупредил фанатов об уголовной ответственности за использование пиротехники в Португалии 1
МВД возбудило дело из-за договорного характера матча "Чайка" - "Черноморец" 2
Дзюба в день рождения пришёл на тренировку в хоккейной амуниции (видео) 2
Ромелу Лукаку - о переходе в "МЮ": звонят. Поднимаю трубку, а там - Моуринью: "Как поживаешь, Ром?" 1
"Сельта" поздравила Мостового с днем рождения: магия, качество, характер 3
Игрок "Ювентуса" поддержал горящую Амазонию: легкие нашей планеты в огне, вы должны что-то сделать 1
Войцех Ковалевски: данные и перспективы у Бакаева очень хорошие, но нужно следить, чтобы он не "взлетел" 1
Экс-форвард сборной Ганы Агого умер в возрасте 40 лет
Чалов и Обляков вошли в состав российской молодежки на игры с Сербией и Болгарией 5
"Наполи" рассматривает вариант с покупкой нападающего ЦСКА Чалова 7
Офис владельца «Чайки» обыскивают, МВД возбудило уголовное дело. Что происходит? 1
"Барселона" наложит на Дембеле огромный штраф
Станислав Черчесов: надеемся, что "Краснодар" исправит ситуацию 1
Трансфер Санчеса в "Интер" может сорваться
Бекхэму грозит штраф в €50 млн за строительство арены на токсичной земле
Моуринью может заменить Тухеля на посту тренера "ПСЖ"
Георгий Кырнац будет выступать за "СКА-Хабаровск" 2
Райан Гиггз: на месте Сульшера я был бы очень доволен Марсьялем
Созин - о "Краснодаре": нужно наживать опыт самим, а не читать книжки и слушать опытных игроков 1
Юрист: долги Мамаева по налогам не повлияют на возможность его досрочного освобождения
"Байер" интересуется вратарем "Краснодара" Сафоновым 3
Мастерство Шюррле не пропьёшь? «Спартак» ждёт испытание «Брагой» 7
Полузащитник "Ниццы" отказался переходить в "Спартак" 24
На матч Россия - Казахстан продано 16 тысяч билетов 1
Клопп сравнил Коутиньо с Дель Пьеро
Дмитрий Тарасов: ходили слухи, что я голубой. Представьте мое состояние 6
Александр Мартынович: во втором тайме "Краснодар" зря побежал вперед 4
Все новости