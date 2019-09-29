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Михаил Левашов: зачем судья на поле, если есть VAR? Дань традициям?

Голкипер тульского "Арсенала" Михаил Левашов прокомментировал неудачу в выездной игре против "Краснодара", в котором его команда пропустила два безответных мяча.

–  Вас не смутило, что решение по пенальти в ваши ворота судья принял без помощи VAR?
– Раз не стал смотреть, то, наверное, был уверен. Что еще сказать? В принципе, я немного скептически отношусь к VAR. Зачем вообще тогда судьи есть на поле, если есть такая система? Но, возможно, судья в поле – это уже как дань традиции. Зрелищность футбола чуть теряется, конечно.

– Вы этот момент не видели?
– С пенальти? Нет, я был на поле (смеется), смотрел на поле.

– Ваше мнение какое по этому поводу?
– Ну, неоднозначно. Мы посмотрели на видео, что тут больше мастерство нападающего сыграло свою роль. Он развернул мяч и подставился под ногу. Но контакт был – это очевидно.

– Вы ожидали, что именно Ари будет бить пенальти? Как-то готовились перед этой игрой?
– Да, конечно. Мы разбираем все стандартные моменты у соперника. И Ари – в том числе.

– Опять же, момент с Шапи и штрафным: вы знали, что он будет бить в этот угол. Например, такой же эпизод был в игре с "Байером".
– Мы смотрели моменты: было такое, что он бил и во вратарский угол несколько раз. Так же он бьет и через стенку. Я видел момент, успел среагировать. Удар просто не очень получился хорошим.

– Есть претензии к тому же Григалаве, что позволил Шапи расстреливать вас?
– Конечно, когда дают бить, то будут претензии к защитникам. Но и для того я воротах нахожусь, чтобы в таких моментах подстраховать.

– Что за проклятие, что на этом стадионе "Арсенал" не может забить и выиграть?
– Конечно, такие мысли посещают нас всех. Моментов достаточно создали в конце. Считаю, что хорошие были моменты. Возможно, на один-два гола точно наиграли. Это мое личное мнение. Последние минуты мы очень хорошо играли. Не уверен, что стоит говорить о проклятии. Это просто футбол.


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Теги: Левашов Арсенал Краснодар
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