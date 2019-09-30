Нобель Арустамян: у "Спартака" — два варианта, из Голландии и Германии

Известный инсайдер Нобель Арустамян в своем телеграм-канале высказался об отставке из "Спартака" Олега Кононова и рассказал о том, кто может возглавить красно-белых.

Фото: "Бизнес Online"

"Ситуация давно накалилась не только вокруг "Спартака", но и внутри. Говорить об открытой войне между Томасом Цорном и Олегом Кононовым было бы преувеличением, но союз стал явно не таким крепким, каким он должен быть между гендиректором и главным тренером.



При этом Цорна можно считать счастливчиком. Он каким-то чудом избежал сентябрьского гнева спартаковских болельщиков — при том, что также причастен к проблемам команды, в том числе к неудачной трансферной кампании. Хотя в данном случае Цорн всегда может ссылаться на "проблемного" тренера — его назначало предыдущее руководство. Это был козырь Цорна.



Томас уже несколько недель прорабатывал варианты с потенциальными кандидатами, активно с ними встречался, вел переговоры — вчера его не застали врасплох отставкой. Цорн понимал, к чему все идет, и последние недели активно консультировался со специалистами на европейском рынке.



Насколько я знаю, сейчас у Цорна есть пара вариантов в Европе. Оба — кандидаты из хорошо знакомой гендиректору части Европы, а именно из Голландии и Германии. Уже на этой неделе или во время паузы на сборные "Спартак" должен сделать выбор. Преемник Кононова будет креатурой Цорна.



А что Леонид Федун? Он долго гнал от себя мысли об отставке Кононова, но вчера они владельца "Спартака" настигли — отставка стала неизбежно. Если раньше Федун поддерживал тренера, то вчера согласился: работать под таким давлением Кононову и команде невозможно.



Федун, видимо, продолжит чередовать русских и иностранных тренеров. Так складывается не специально, это не стратегия клуба, но все опять идет к приглашению коуча из Европы.



Во многом здесь дело в Цорне. Он пока не опытный и не статусный менеджер (все же организовывать сборы и руководить самым большим и проблемным клубом страны — совершенно разные истории), и ему важно набрать веса внутри клуба и проводить свою политику. Эта политика требует тренера-иностранца, которого Цорн будет полностью контролировать. Россиянин сам хорошо знает футбольный рынок, может напрямую общаться с владельцем клуба и его окружением и быть не столь надежным для Цорна. А в идеале Томас хочет полностью владеть ситуацией в клубе", — написал Арустамян.