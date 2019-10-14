Немецкий тренер итальянского происхождения Доменико Тедеско на первой пресс-конференции в качестве главного тренера московского "Спартака" ответил на вопрос о том, планирует ли он выучить русский язык и говорить на нем на пресс-конференциях.
"Я охотно учу новые языки. Но те, которые я знаю, ничего общего с русским не имеют. У меня есть такое желание — выучить новый язык. Возможно, когда-то я смогу что-то сказать на русском. Когда-нибудь это наверняка случится", - цитирует 34-летнего тренера Sport24.ru.
Как отмечается на официальном сайте "Спартака", Тедеско свободно разговаривает на пяти языках. Помимо немецкого и итальянского, Доменико знает английский, французский и испанский.
Тедеско: когда-то я смогу что-то сказать на русском
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