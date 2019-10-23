В прошлом году Оздоев мог перейти в "Вердер"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев мог перейти в "Вердер". Об этом рассказал отец футболиста Мустафа Оздоев. Вариант с немецким клубом появился в прошлом году.

Фото: ФК "Зенит"