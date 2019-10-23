"В прошлом году Магомед мог перейти в "Вердер", но отказался. Лучше родной страны ничего нет", — цитирует Оздоева-старшего "Матч ТВ".
Магомед Оздоев играет в "Зените" с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах российской Премьер-лиги и забил 3 гола.
В прошлом году Оздоев мог перейти в "Вердер"
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев мог перейти в "Вердер". Об этом рассказал отец футболиста Мустафа Оздоев. Вариант с немецким клубом появился в прошлом году.
Фото: ФК "Зенит"
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