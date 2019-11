Полузащитник "Спартака" Крал получил персональную карточку FIFA 20

View this post on Instagram

? Алекс Крал получил персональную карточку FIFA 20 ? Награда наконец нашла героя! Яркая игра Алекса за сборную Чехии принесла его стране путевку в финальную часть чемпионата Европы, а ему –– попадание в команду недели @easportsfifa ?? ? Судя по матчу с «Уралом», @alexkral.cz намерен продолжать в том же духе и в играх за «Спартак» ? ? #Крал #Спартак #силавединстве #FIFA20