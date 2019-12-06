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Левников: других кандидатов от России на судейство Евро-2020 кроме Карасева нет

Член комиссии Союза европейских футбольных ассоциаций по развитию судейства Николай Левников заявил, что Сергей Карасев является единственным российским арбитром, который имеет шансы получить назначения на матчи чемпионата Европы 2020 года.

"У нас есть один кандидат, который входит в элитную группу, это Сергей Карасев. Других кандидатов от России нет, к сожалению, потому что требование одно - нахождение в элитной группе судей УЕФА. У нас есть два арбитра в первой группе - Алексей Еськов и Сергей Иванов, в декабре будет решаться вопрос об их повышении в элитную группу, но мне кажется, что шансы их назначения на матчи чемпионата Европы все равно маленькие. Даже если они перейдут в элитную группу, то не наберут достаточного практического опыта судейства в матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также в играх с участием национальных сборных.

Шансы Карасева такие же, как и у других кандидатов из элитной группы, я уверен, что Роберто Розетти с помощниками работает в этом направлении. Окончательно все станет известно после матчей плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы, кто на эти матчи будет назначаться, те и окажутся реальными кандидатами. Я думаю, что всего отберется 16 человек из 25", - цитирует Левникова ТАСС.


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Теги: Левников
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