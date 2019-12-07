Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал отрыв "Зенита" в турнирной таблице РПЛ.
"Сейчас "Зенит" уже оторвался на 10 очков от "Краснодара". Теперь борьба будет только за второе место. "Зенит" уже не упустит такого преимущества, но может ещё и увеличить его. Но в борьбе за второе место явных фаворитов не вижу. Точно будут бороться три команды — "Краснодар", ЦСКА и "Локомотив". У них совсем небольшое отставание друг от друга — в одно очко. Зимой будет трансферное окно, тогда могут быть изменения во всех командах", - цитирует Бубнова Sportbox.
Бубнов: "Зенит" не упустит такого преимущества
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