Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал, почему он некоторое время не давал интервью.
"У меня была операция на носовой перегородке. Оказывается, когда-то сломал нос, но даже не знал об этом. Вот и запланировал поправить в отпуске. После операции просто не мог разговаривать пару дней, потому и, как вы сказали, пропал. Сейчас уже все в порядке", — сказал Божович в беседе с Sport24.
Божович: у меня была операция на носовой перегородке, поэтому пропал из публичного пространства
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