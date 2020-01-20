"Локомотив", уступая по ходу матча три раза, сыграл вничью со "Стяуа"

Товарищеский матч
"Стяуа" - "Локомотив" 3:3
Голы: Маня, 16, 45 (пен.), Момчилович, 30 - Антон Миранчук, 27, Баринов, 33, Жемалетдинов, 63
Нереализованный пенальти: Смолов, 73
Стяу: Влад (Бэлградян, 70), Маня, Кристя, Момчилович (Панцыру, 46), Перяну, Филип, Оайдэ (Моруцан, 46), Вынэ, Олару, Ницэ (Коман, 46), Попа
Локомотив 1 тайм: Медведев, Магкеев, Кверквелия, Рыбусь, Игнатьев, Крыховяк, Баринов, Мариу, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Эдер
Локомотив 2 тайм: Коченков, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Куликов, Коломейцев, Дорофеев, Жемалетдинов, Рыбчинский, Смолов.
Предупреждения: Баринов, 40