"Николай – футболист очень высокого уровня, и мы крайне рады, что он переходит в нашу команду. Комличенко умеет забивать и забивает действительно много. Является игроком сборной России, обладает отменными физическими данными. Приход Николая для нас большой шаг вперёд, который поможет нам двигаться в выбранном направлении.
Я уже говорил о том, что мы хотим больше фланговой игры. Николай отлично подходит для этого стиля – он очень здорово цепляется за мячи, действует в силовой манере, хорош в штрафной площади. Умеет продавить соперника, качественно завершает. Будем использовать его сильные стороны", - цитирует Новикова пресс-служба "Динамо".
В минувшем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Нападающий является воспитанником "Краснодара", но в составе "быков" закрепиться ему так и не удалось.
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Новиков: хотим больше фланговой игры в "Динамо", Комличенко подходит для этого стиля
Главный тренер московского "Динамо" прокомментировал переход российского форварда Николая Комличенко. 24-летний нападающий перешёл в "Динамо" из чешского клуба "Млада-Болеслава". Футболист подписал контракт с "бело-голубыми" на 4,5 года.
Фото - РИА "Новости"
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