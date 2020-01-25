Агент Комличенко: Николай перешёл в топ-клуб - команду с великой историей и большими амбициями

Александр Клюев, один из агентов форварда Николая Комличенко, прокомментировал переход россиянина в московское "Динамо". О трансфере Комличенко из чешского клуба "Млада-Болеслав", было объявлено сегодня, 24 января.

"У Николая есть время хорошо подготовиться к началу чемпионата. Ближайшая цель — здорово провести весну, помочь "Динамо" и попасть в состав сборной России на Евро-2020.

Слова Комличенко о желании играть в европейском чемпионате? Мы и так сделали шаг вперёд, поэтому трансфер в "Динамо" можно расценивать только со знаком "плюс". Нет сомнений, Николай перешёл в топ-клуб — команду с великой историей и большими амбициями", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".

Комличенко подписал контракт с московским клубом на 4,5 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

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Теги: РПЛ Комличенко Динамо Москва
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