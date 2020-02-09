"После травмы я под полным наблюдением "Зенита". До последнего дня решалось, останусь ли я работать с тренером или поеду вместе с командой. В Петербурге из-за погодных условий было бы непросто тренироваться на поле, поэтому отправился в Испанию. Изначально планировалось, что полное восстановление будет проходить с «Зенитом».
Восстанавливаться всегда сложно, надо набирать кондиции. Тем более попал в период травм, но у меня организм молодой, восстановление идет быстрее. Надеюсь, больше не будет таких травм. Я очень благодарен "Зениту" за то, что клуб полностью контролирует процесс реабилитации", — цитирует Кругового официальный сайт "сине-бело-голубых".
Данил Круговой является воспитанником школы "Зенита". На уровне РПЛ футболист впервые был отмечен в составе "Уфы", которая приобрела игрока у петербургского клуба за 160 тысяч евро. Летом 2019-го года Круговой был выкуплен "Зенитом" у "Уфы" за 2 миллиона евро и отдан обратно в аренду в уфимский клуб.
В первой части сезона на счету Кругового 7 матчей за клуб во всех турнирах. Результативными действиями 21-летний защитник не отметился.
В последний раз Круговой выходил на поле 26 октября, в игре 14-го тура РПЛ с "Тамбовом" (0:3). В декабре футболист перенёс операцию.
Перед весенней частью РПЛ "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 10-очковым преимуществом от ближайшего преследователя "Краснодара".
Круговой, находящийся на сборах с "Зенитом", рассказал как проходит его восстановление
Защитник "Зенита" Данил Круговой, первую половину сезона игравший в "Уфе" на правах аренды, поделился впечатлением от нахождения на сборах в составе петербургской команды и оценил сроки восстановления от травмы.
Фото: ФК "Зенит"
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