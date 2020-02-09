Круговой, находящийся на сборах с "Зенитом", рассказал как проходит его восстановление

Защитник "Зенита" Данил Круговой, первую половину сезона игравший в "Уфе" на правах аренды, поделился впечатлением от нахождения на сборах в составе петербургской команды и оценил сроки восстановления от травмы.
Фото: ФК "Зенит"
"После травмы я под полным наблюдением "Зенита". До последнего дня решалось, останусь ли я работать с тренером или поеду вместе с командой. В Петербурге из-за погодных условий было бы непросто тренироваться на поле, поэтому отправился в Испанию. Изначально планировалось, что полное восстановление будет проходить с «Зенитом».

Восстанавливаться всегда сложно, надо набирать кондиции. Тем более попал в период травм, но у меня организм молодой, восстановление идет быстрее. Надеюсь, больше не будет таких травм. Я очень благодарен "Зениту" за то, что клуб полностью контролирует процесс реабилитации", — цитирует Кругового официальный сайт "сине-бело-голубых".

Данил Круговой является воспитанником школы "Зенита". На уровне РПЛ футболист впервые был отмечен в составе "Уфы", которая приобрела игрока у петербургского клуба за 160 тысяч евро. Летом 2019-го года Круговой был выкуплен "Зенитом" у "Уфы" за 2 миллиона евро и отдан обратно в аренду в уфимский клуб.

В первой части сезона на счету Кругового 7 матчей за клуб во всех турнирах. Результативными действиями 21-летний защитник не отметился.

В последний раз Круговой выходил на поле 26 октября, в игре 14-го тура РПЛ с "Тамбовом" (0:3). В декабре футболист перенёс операцию.

Перед весенней частью РПЛ "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 10-очковым преимуществом от ближайшего преследователя "Краснодара".



Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Круговой Уфа Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Арустамян: "Ювентус" по-прежнему интересуется Миранчуком
Слуцкий: реакция на наши командные мероприятия меня мало волнует
Солтмурад Бакаев: в матче против "Спартака" обязательно что-то екнет в груди
Матч "Манчестер Сити" перенесен из-за урагана "Сиара"
"Зенит" - ЦСКА: Малком второй матч подряд в основе питерцев 5
"Рубин" обыграл "Спартак" из Юрмалы в товарищеском матче. Бакаев забил первые голы за казанский клуб 1
Кокорина не будет в "Оренбурге" 2
"Динамо" отправилось на третий сбор в Турцию 2
Солтмурад Бакаев о переходе в "Рубин": сейчас мне сложно конкурировать за место в "Спартаке" 2
Полузащитник сборной Ирака может перейти в "Крылья Советов"
Головин: одержали важную победу и показали, что у нас есть характер
Слуцкого стало слишком много. Забил своим КВНом всё информационное пространство 5
Круговой, находящийся на сборах с "Зенитом", рассказал как проходит его восстановление
Смолову исполнилось 30 лет 5
У "Локомотива" в следующем сезоне будет новый технический спонсор
Шюррле: практически перестал есть мясо. Чувствую себя гораздо лучше 3
Берхамов: переживал за Кокорина. Он поможет любой команде РПЛ
Мостовой - об уходе Соболева: в "Спартак" надо идти всегда, но он мог сначала помочь "Крыльям" сохранить прописку в РПЛ 4
Мостовой: мог перейти в "Реал" или "Барселону", но "Сельта" завысила ценник
Коченков - о ЧМ в Саранске: это нефутбольный город, но там пытались это исправить 2
Ещенко подписал новый контракт со "Спартаком" 7
Коченков: Когда сбивал Фелиша на 45 секунде, показалось, что это была 5-10 минута матча
Сегодня "Зенит", кроме игры с ЦСКА, сыграет и с "Ленинградцем"
Мостовой: Головин смог бы заиграть в "Челси". Они не борются за АПЛ
В Нидерландах отменили матчи из-за шторма "Киара"
Мостовой - о словах Кутепова про "Сельту": его туда никто не позовет 11
Мостовой - о "Зените" в ЛЧ: у них два состава, а они в очередной раз не вышли из группы 13
Одноклубник Головина Бен-Йеддер обогнал Мбаппе в споре лучших бомбардиров Лиги 1
Елеев рассказал, на какой позиции готов играть в ЦСКА
Сарри: "Ювентус" не должен воспринимать победу как должное
Все новости