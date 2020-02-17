Напомним, вчера клубы официально объявили о переходе футболиста в сочинскую команду на правах аренды до конца сезона. Кокорин уже успел дебютировать за "Сочи" - в товарищеском матче с "Динамо" он забил два гола.
Сам Кокорин заявил, что у него ощущение, что уже несколько месяцев тренируется с командой.
"Может ли Станислав Черчесов рассмотреть его кандидатуру применительно к составу на Евро? Это не мой вопрос. Как себя проявит Александр. Он российский спортсмен, доказывает всем, что исправился и готов защищать Родину, как гражданин России. За все неполадки в жизни он отстрадал, голова у него на месте", - цитирует Ротенберга "Футбольный Биги".
Ротенберг: Кокорин доказывает, что исправился и готов защищать Родину, как гражданин
Фото: фк "Сочи"
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