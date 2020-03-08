Коновалов - о матче с "Крыльями Советов": много спорных решений

Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов в перерыве матча с "Крыльями Советов" (0:1) прокомментировал судейские решения.

Источник: "Реальное Время"

- Много спорных решений, два ВАРа, долго стояли. Не засчитали гол, плюс смотрели пенальти. Удаление еще, - рассказал Коновалов в эфире телеканала "Матч Премьер".



Напомним, арбитр матча Владимир Москалёв в первом тайме дважды прибегал к помощи VAR, отменив после этого пенальти в ворота "Рубина" и гол казанской команды. А затем удалил полузащитника хозяев Хвичу Кварацхелию.