Отметим, что по ходу игровой карьеры Рахимов защищал цвета красно-белых.
О решении руководства рассказал генеральный директор московского клуба Томас Цорн.
Цорн: мы договорились с Шюррле, что не станем его выкупать
Ранее сообщалось, что выкупить Шюррле у "Боруссии" "Спартак" мог за 8 млн евро.
- С учетом того, как сейчас все складывается, это нормальная ситуация. Думаю, Шюррле — не единственный футболист, с которым не будет продлен контракт.
Причем это касается не только "Спартака", но и других клубов РПЛ. Кроме того, в последнее время Андре играл не так много, - приводит RT слова Рахимова.
В текущем сезоне Шюррле провел в рамках РПЛ 13 матчей, забил гол и сделал два ассиста. В 2020-м году хавбек на поле не выходил.
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Рахимов: Шюррле — не единственный футболист, с которым не будет продлен контракт
Экс-тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал решение руководства "Спартака" о расставании с хавбеком Андреа Шюррле этим летом.
Фото: ТАСС
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