Ранее сообщалось, что футболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках, если сезон возобновят.
В чемпионате Германии могут обязать футболистов играть в масках
- Эту идею можно охарактеризовать двумя словами – полный абсурд. Даже я в своем пенсионерском темпе пробегу 15-20 минут в маске, то дальше просто не смогу шевелиться. А футболисты со спринтами, с ускорениями и 90 минут...
Мне кажется, либо это искаженная информация, либо некое предложение деятелей, совершенно далеких от футбола, - приводит "Р-Спорт" слова специалиста.
Полиция Германии не поддерживает решение о возобновлении Бундеслиги 9 мая
На данный момент в Германии зафиксировано около 150-ти тысяч заражений коронавирусом.
Бывший врач "Спартака" выступил против режима самоизоляции
Бывший врач "Спартака": играть в масках? Полный абсурд
Бывший врач московского "Спартака" Михаил Вартапетов раскритиковал идею ношения масок игроками во время футбольного матча.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!