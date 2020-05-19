- Футболисты, тренеры и персонал нашего клуба на днях сдали тесты на COVID-19. По результатам анализов, все тесты показали отрицательный результат. Жёлто-синие в полном составе находятся в Ростове-на-Дону (защитник Деннис Хаджикадунич должен вернуться из Швеции) и начинают индивидуальные тренировки, - написано на официальном сайте команды.
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков. "Ростов" находится на 4-м месте таблицы, в активе команды 38 баллов.
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Всего в России более 300 тысяч заболевших коронавирусом.
"Ростов" опубликовал результаты тестирования на коронавирус
Футбольный клуб "Ростов" сообщил о результатах тестирования членов клуба на COVID-19.
Фото: ФК "Ростов"
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