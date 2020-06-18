Из-за ошибки в регламенте до последнего было неизвестно, где будет проходить матч. В итоге его решили провести в Петербурге.
"Мы принесли свои извинения и Федуну, и "Спартаку" за ошибку в регламенте по Кубку. Это не подковерная борьба, это банальная человеческая ошибка, и ничего более", – цитирует Алаева Sport24.
Сам Федун ранее жёстко отреагировал на решение о переносе матча в Санкт-Петербург. Владелец "Спартака" заявил, что "Зенит" продавливает удобные для себя решения.
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Алаев: принесли извинения Федуну и "Спартаку"
Генсекретарь РФС Александр Алаев заявил, что организация извинилась перед владельцем "Спартака" Леонидом Федуном за казус с определением места проведения полуфинала Кубка России "Зенит" - "Спартак".
Фото - ТАСС
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