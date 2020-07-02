В 2019 году Булыкин намеревался принять участие в выборах в Мосгордуму, но не смог набрать достаточного количества подписей в поддержку своей кандидатуры.
"Для меня было неожиданностью, что на Игоря все накинулись после того, как он проявил свою гражданскую позицию. Он призвал проголосовать — это важно в современных реалиях. А кто как голосует — "за" или "против" — выбор каждого человека.
Депутат Игорь Лебедев жестко высказался по этому поводу. Думаю, это из-за того, что у Акинфеева большая армия болельщиков, способная затмить многих депутатов", — цитирует Булыкина Sport24.
На общероссийском голосовании по принятию поправок в Конституцию большинство россиян поддержало изменения в главном законе страны.
Булыкин: неожиданно, что на Акифеева накинулись за призыв голосовать
Бывший футболист Дмитрий Булыкин поддержал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, призвавшего сограждан принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
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