"Моё отношение к перепалке негативное. Для меня это за гранью. Это не красит футбольные клубы. У каждого вида спорта есть свой неписанный этический кодекс. В футболе такое поведение не принято и не приветствуется", - цитирует Дюкова "Чемпионат".
Дюков призвал "Спартак" и "Зенит" успокоиться и прекратить пикировку. По его словам, она вышла за границы дозволенного.
"Зенит" в минувшем сезоне РПЛ выиграл золотые медали. Также клуб дошел до финала Кубка России, где сыграет с "Химками". Встреча пройдет 25 июля в Екатеринбурге. В полуфинале сине-бело-голубые выиграли у "Спартака" со счетом 2:1.
"Спартак" в РПЛ финишировал на 7-м месте, набрав 39 очков. Красно-белые остались без еврокубков на следующий сезон.
"Для меня это за гранью". Дюков прокомментировал обмен колкостями между "Зенитом" и "Спартаком"
Президент РФС Александр Дюков осудил "Зенит" и "Спартак" за перепалку в преддверии матча этих команд в полуфинале Кубка России.
Фото: © РИА Новости
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