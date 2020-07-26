На счету игроков "Рубина" по итогам прошедшего чемпионата России только 18 голов. Это худший показатель в лиге.
"У нас были ярко выраженные лидеры в атаке, как Кварацхелия, но не было человека, который бы стабильно завершал. Игнатьеву потребовалось чуть больше времени, чем мы ожидали, чтобы забить свой первый мяч.
Не всегда показатель качества игры и количество создаваемых моментов коррелируются с забитыми мячами", - приводит слова Слуцкого "СЭ".
Отметим, что казанцы заняли десятое место по итогам чемпионата. Леонид Слуцкий возглавил команду в декабре 2019 года.
"Не было человека, который бы стабильно завершал". Слуцкий - о проблемах "Рубина" в атаке
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий объяснил, почему казанская команда забила меньше всех в рамках завершившегося сезона.
Фото: Getty Images
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