"Не было человека, который бы стабильно завершал". Слуцкий - о проблемах "Рубина" в атаке

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий объяснил, почему казанская команда забила меньше всех в рамках завершившегося сезона.

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