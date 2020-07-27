Слуцкий: я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями о работе в английском "Халле" и нидерландском "Витессе".

Фото: Hull City Tigers