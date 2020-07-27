- Я безумно счастлив, что у меня был такой период в карьере. И английский опыт, и голландский. Сегодня я понимаю, что те предложения из-за рубежа, которые теоретически могут мне поступить, не совсем соответствуют моим... да не то чтобы амбициям, а внутреннему состоянию. Я просто попробовал. Понял - это очень интересно. Но стоит, наверное, признать, что я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами, - цитируют тренера Известия.
Леонид Слуцкий после периода работы в ЦСКА тренировал в Англии "Халл Сити" (2017 год), а затем возглавил нидерландский "Витесс" (2018-2019). После серии из пяти поражений российский специалист покинул клуб, а затем оказался в "Рубине". Также он работал в "Олимпии", "Москве", "Крыльях Советов" и сборной России.
49-летний Леонид Слуцкий тренирует казанцев с декабря 2019 года. "Рубин" расположился на 10-м месте таблицы РПЛ, имея в активе 35 очков.
Специалист является заслуженным тренером России, а также трижды он был признан лучшим тренером года по версии РФС.
Слуцкий: я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями о работе в английском "Халле" и нидерландском "Витессе".
Фото: Hull City Tigers
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