Болельщики "Уфы" выбрали Беленова лучшим игроком сезона

Второе место в списке занял полузащитник Даниил Фомин, набравший 27,2 процентов. Третья строчка у защитника Джемала Табидзе (12,5).
Также Российская Премьер-Лига признала Беленова лучшим вратарем сезона 2019/20. В 26 матчах чемпионата России Беленов 13 раз оставлял свои ворота "сухими". Голкипер стал лидером по этому показателю в чемпионате.
33-летний голкипер выступает за "Уфу" с 2017 года. Он перебрался из "Анжи".
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Александр Беленов – лучший игрок сезона 19/20 по версии болельщиков «Уфы»! На официальном сайте ФК «Уфа» завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего футболиста прошедшего сезона. Лучшим игроком сезона 19/20 болельщики признали Александра Беленова @belenov31 ! За него свои голоса отдали 46,4% наших болельщиков. Вратарь сыграл в этом сезоне 28 матчей, 14 из которых провёл «на ноль». Второе место в списке занял Даниил Фомин @fomaa74 , набравший 27,2% от общих голосов. Полузащитник сыграл за «Уфу» в этом сезоне 29 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Третье место в голосовании занял Джемал Табидзе @j.tabidze ! 12,5% болельщиков отдали свои голоса именно за него. Защитник в этом сезоне принял участие в 26 матчах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу