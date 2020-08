Болельщики "Уфы" выбрали Беленова лучшим игроком сезона

View this post on Instagram

Александр Беленов – лучший игрок сезона 19/20 по версии болельщиков «Уфы»! На официальном сайте ФК «Уфа» завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего футболиста прошедшего сезона. Лучшим игроком сезона 19/20 болельщики признали Александра Беленова @belenov31 ! За него свои голоса отдали 46,4% наших болельщиков. Вратарь сыграл в этом сезоне 28 матчей, 14 из которых провёл «на ноль». Второе место в списке занял Даниил Фомин @fomaa74 , набравший 27,2% от общих голосов. Полузащитник сыграл за «Уфу» в этом сезоне 29 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Третье место в голосовании занял Джемал Табидзе @j.tabidze ! 12,5% болельщиков отдали свои голоса именно за него. Защитник в этом сезоне принял участие в 26 матчах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу