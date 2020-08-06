Болельщики "Уфы" выбрали Беленова лучшим игроком сезона

Вратарь "Уфы" Александр Беленов признан лучшим игроком сезона по версии болельщиков команды.

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За 33-летнего голкипера проголосовало 46,4 процентов болельщиков.Второе место в списке занял полузащитник Даниил Фомин, набравший 27,2 процентов. Третья строчка у защитника Джемала Табидзе (12,5).Также Российская Премьер-Лига признала Беленова лучшим вратарем сезона 2019/20. В 26 матчах чемпионата России Беленов 13 раз оставлял свои ворота "сухими". Голкипер стал лидером по этому показателю в чемпионате.33-летний голкипер выступает за "Уфу" с 2017 года. Он перебрался из "Анжи".