- Мы заметно больше владеем мячом по сравнению с матчами в конце прошлого года. А для большей уверенности необходимо одержать несколько побед: такая серия поможет еще больше раскрыть атакующий потенциал, игроки для этого у нас есть.
А Крал прогрессирует, он здорово прибавил во всех аспектах. Может отлично играть как в схеме с двумя опорниками, так и с одним. Я им доволен, - цитирует Тедеско пресс-служба клуба.
Напомним, что матч первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" закончился со счетом 2:2. Арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. После игры Казарцева отстранили от судейства, который накануне прошел проверку на полиграфе.
В минувшем сезоне РПЛ "Спартак" под руководством Тедеско занял седьмое место и не попал в еврокубки.
Следующий матч москвичи проведут дома с грозненским "Ахматом". Начало игры сегодня, 14 августа, в 20.00 мск.
Тедеско: "Спартак" заметно больше владеет мячом по сравнению с матчами в конце прошлого года
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, чем его команда отличается от образца предыдущего сезона, а также поделился мнением об игре полузащитника Алекса Крала.
Фото: ФК "Спартак"
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