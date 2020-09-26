РФС утвердил 5% гостевой квоты билетов на матчи РПЛ

5% болельщиков гостей смогут посещать матчи чемпионата России.

Фото: Александр Фёдоров/РФС

Российский футбольный союз разрешил 5% болельщикам гостевых команд посещать игры РПЛ.



Процентное соотношение взято из разрешимой вместимости на стадионе, принимающего матч. Требования по безопасности для фанатов прежняя: расстояние в 1,5 метров, маска, перчатки.



В ФНЛ для гостей также выделили квоту в 5%, а вот в ПФЛ, Кубке России и женской Суперлиге заполнять трибуны фанатами гостевой команды разрешено до 10%.



Источник: telegram-канал РФС.