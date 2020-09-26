Российский футбольный союз разрешил 5% болельщикам гостевых команд посещать игры РПЛ.
Процентное соотношение взято из разрешимой вместимости на стадионе, принимающего матч. Требования по безопасности для фанатов прежняя: расстояние в 1,5 метров, маска, перчатки.
В ФНЛ для гостей также выделили квоту в 5%, а вот в ПФЛ, Кубке России и женской Суперлиге заполнять трибуны фанатами гостевой команды разрешено до 10%.
Источник: telegram-канал РФС.
РФС утвердил 5% гостевой квоты билетов на матчи РПЛ
5% болельщиков гостей смогут посещать матчи чемпионата России.
Фото: Александр Фёдоров/РФС
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