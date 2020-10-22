Он был приговорён к восьми годам лишения свободы после того, как в результате пьяного ДТП погиб человек. До оглашения приговора Ефремова держали под домашним арестом.
Кокорин сравнил эту историю с собственной. Ранее футболист вместе с другом Павлом Мамаевым был осуждён за участие в двух драках в Москве. До вынесения приговора оба футболиста находились под стражей.
"Когда смотрел, как это все происходит в ситуации с Ефремовым, как мы себя вели, мы понимали, что это не от нас зависит… Его не берут под стражу, он сидит на домашнем аресте. Когда вот так вот сравниваешь, думаешь: "Где справедливость?" Думается, что такое в отношении нас было кому-то выгодно", - сказал Кокорин на YouTube-канале PeopleTalk TV.
Кокорин: когда смотрел на ситуацию с Ефремовым, думал: "Где справедливость?"
Форвард "Спартака" Александр Кокорин поделился мнением о тюремном заключении известного актёра Михаила Ефрмеова.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!