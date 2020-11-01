— Было видно, что питерцы чуть сильнее в каждом эпизоде.
Плюс сказалась мотивация вышедших на поле игроков, которые заменили откровенно уставшую основу — особенно это касается Дзюбы, который в последних матчах выглядел как загнанная лошадь, — цитирует Червиченко "Известия".
"Зенит" обыграл "Химки" 2:0 благодаря голам Андрея Мостового и Александра Ерохина. Победа позволила питерцам набрать 27 очков и догнать в турнирной таблице московский "Спартак". Правда, "Зенит" выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
32-летний Дзюба в текущем сезоне провёл 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи. В игре с "Химками" россиянин не попал в заявку.
Контракт форварда с клубом истекает летом 2022 года.
Червиченко: Дзюба в последних матчах выглядел как загнанная лошадь
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался об игре между "Зенитом" и "Химками".
Фото: ФК "Зенит"
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