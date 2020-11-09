Агент Марио Фернандеса сообщил о сроках его возвращения в строй

Агент правого защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса Жорже Машадо рассказал, когда его клиент сможет восстановиться после травмы.
Фото: ПФК ЦСКА
Агент Марио Фернандеса Жорже Машадо сообщил сроки восстановления после травмы футболиста ЦСКА и сборной России.

- Марио пропустит из-за травмы около двух недель. Именно на такой срок он выбыл, - передает слова Машадо "Чемпионат".

30-летний правый защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес получил травму в выездном матче 3 тура группового турнира Лиги Европы между "армейцами" и нидерландским "Фейеноордом" (1:3). Футболист был заменен на 31 минуте встречи. Позднее Марио Фернандесу была диагностирована травма задней поверхности бедра. В 3 матчах Лиги Европы ЦСКА набрал 2 очка и занимает четвертое место в группе, в турнирной таблице чемпионата России красно-синие лидируют с 31 очком после 14 туров.

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Теги: Фернандес ЦСКА Сборная России
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