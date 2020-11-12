— Видимо, больше не о чем говорить. У нас в те дни сменилось четыре министра, добавился вице-премьер, а на федеральном ТВ говорят о Дзюбе. Федеральный канал в политическом шоу об этом говорит. Это даже не дно, — цитирует Широкова "РБ-Спорт".
Напомним, видео с интимном содержанием попало в сеть перед игрой 14-го тура "Зенит" — "Краснодар" (3:1). В нём мужчина, похожий на Дзюбу, занимается самоудовлетворением, одновременно показывая себя голого на камеру. После этого Дзюбу отзаявили от состава сборной России на ноябрьский сбор, а в команде лишили капитанской повязки.
Широков: у нас в те дни сменилось четыре министра, добавился вице-премьер, а на федеральном ТВ говорят о Дзюбе
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал тиражирование новости о слитом видео форварда "Зенита" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
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