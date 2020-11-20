Джикия: может, мне дадут пробить штрафной по случаю дня рождения?

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, почему красно-белые не забивают голов прямыми ударами со штрафных.
Фото: ФК "Спартак"
- Почему мы не забивали прямыми ударами со штрафных с прошлой весны, когда я забил так "Динамо"? Просто на доске, где перед матчами указывается список исполнителей штрафных, угловых и пенальти, перестал появляться 14-й номер. Я неоднократно намекал, что это нужно исправить, если мы хотим видеть голы. Но пока ничего не меняется. Конечно, я могу подойти к мячу, но каждый должен заниматься своим делом и выполнять установку тренерского штаба. Может быть, если в игре с "Динамо" мы получим право на штрафной около ворот, мне доверят его пробить по случаю дня рождения, - цитирует Джикию пресс-служба "Спартака".

26-летний центральный защитник Георгий Джикия перешел в московский "Спартак" из пермского "Амкара" в январе 2017 года. За это время Джикия сыграл за красно-белых 117 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и выполнил 8 результативных передач.

"Спартак" находится на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 28 очками после 14 проведенных встреч. Красно-белые отстают на 2 очка от идущего вторым "Зенита" и на 3 очка от возглавляющего турнирную гонку чемпионата ЦСКА. 21 ноября, в день рождения Георгия Джикии, "Спартак" на своем поле встретится в рамках 15 тура РПЛ с московским "Динамо".

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Теги: Спартак Динамо Джикия
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