"Травмированные Кучаев, Васин, Дзагоев и Карпов? Если столько людей выпадает, то тяжело что-то говорить. Не смогли сыграть по разным причинам. Дивеев — боец. У нас не было выбора, он вышел. Наполучал сегодня в нос, но это футбол, контактный вид спорта", - сказал Гончаренко.
Игра 15-го тура между ЦСКА и "Сочи" завершилась со счетом 1:1. "Армейцы" открыли счет на 5-й минуте благодаря голу Арнора Сигурдссона. Никита Бурмистров в середине первого тайма сумел счет сравнять. Также в матче был применен VAR. С его помощью судья встречи Евгений Кукуляк отменил второй гол "Сочи" из-за офсайда у Антона Заболотного.
ЦСКА стал победителем первого круга нынешнего сезона РПЛ.
Источник: Чемпионат
Гончаренко: Дивеев - боец. Наполучал в нос, но у ЦСКА не было выбора
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с "Сочи" (1:1) прокомментировал ситуацию с травмированными в команде игроками.
Фото: "ПФК ЦСКА"
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