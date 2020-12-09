"Мне лично трансферная кампания "Спартака" не понятна. Я не вижу, чтобы они пришли и сразу усилили игру. Значит, с этих игроков надо потребовать больше, чем они сейчас выдают. Кокорин пока не оправдывает, но, давно его зная, считаю, что он должен принести нам пользу", - сказал Романцев.
В текущем сезоне РПЛ 29-летний Кокорин в составе "Спартака" провел 8 матчей и забил 2 мяча.
Напомним, 8 декабря "Спартак" объявил об отставке генерального директора клуба Шамиля Газизова, который также отвечал за трансферную политику красно-белых.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Источник: РБ-Спорт
Романцев: мне трансферная кампания "Спартака" не понятна
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал трансферную политику московского клуба.
Фото: "Чемпионат"
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