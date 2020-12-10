Массажист Кокорина прокомментировал информацию об увольнении из "Спартака"

Сергей Колесников, массажист форварда "Спартака" Александра Кокорина, высказался о сообщениях, в которых говорилось, что его уволили из московского клуба.
Фото: "Спартак"
"В принципе я и не работал в "Спартаке", а с Александром продолжаю работать. В 65 с лишним лет очень тяжело работать в нынешней ситуации. Как можно делать массаж на удалёнке? Но с Кокориным мы продолжаем работать", - заявил Колесников.

Напомним, ранее СМИ обнародовали данные, согласно которым Колесникова уволили из "Спартака" из-за частых мышечных травм у Кокорина. Как отмечалось, в медицинском штабе "красно-белых" посчитали, что такая ситуация связана с чрезмерным массажным воздействием на игрока.

Источник: Чемпионат

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Теги: Кокорин Спартак
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