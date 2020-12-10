"Мы, когда лидировали, шутили в раздевалке: "Все, надо останавливать чемпионат. Пандемия, ситуация сложная". В общем, stop the count. Но если серьезно, все станет ясно в мае, а сейчас о чем-то говорить бессмысленно", - заявил Джикия.
Отметим, что на данный момент "Спартак" с 35 очками в запасе занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Первым идет "Зенит", набравший столько же очков и опережающий "красно-белых" по дополнительным показателям.
Источник: Спорт-Экспресс
Джикия: когда лидировали, шутили в раздевалке о том, что надо останавливать чемпионат
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о том, как он и его партнеры по команде шутили между собой, когда "красно-белые" единолично лидировали в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Спартак"
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