- За счет чего "Спартак" забрался в тройку? За счет провала "Краснодара" и "Локомотива". Играли бы "Краснодар" и "Локо" в свою силу, "Спартак" был бы сейчас шестым, - передает слова Гурцкая "РБ-Спорт".
Московский "Спартак" по итогам осенней части чемпионата России находится на третьей строчке турнирной таблицы с 35 очками после 19 туров. "Краснодар" с 30 очками и "Локомотив" с 28 очками находятся на седьмом и восьмом местах соответственно.
Агент Гурцкая: играли бы "Краснодар" и "Локо" в свою силу, "Спартак" был бы сейчас шестым
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказал мнение по поводу нахождения московского "Спартака" в тройке лидеров Российской премьер-лиги.
Фото: youtube.com
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