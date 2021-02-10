Степанов заявил, что у Бохинена есть всё, чтобы заиграть в ЦСКА. Вместе с тем сейчас "армейцам" лучше было бы взять более зрелого футболиста, который сразу бы добавил качества командной игре, отметил агент.
"Мое мнение немножко расходится с мнением ЦСКА. По мне, Эмиль — скорее не опорный, а центральный полузащитник, а "армейцам" сейчас, мне кажется, требовался ярко выраженный опорник. Хотя, возможно, ЦСКА будет использовать Бохинена именно в опорной зоне. У него есть всё, чтобы заиграть в этом клубе, но для ЦСКА, наверно, было бы правильнее взять более зрелого игрока, который мгновенно добавил бы качества в командной игре. Все-таки команда борется за чемпионство", - заявил Степанов.
Отметим, накануне СМИ сообщили, что трансфер Бохинена в ЦСКА уже оформлен. Указывалось,что сумма сделки составила 1,5 миллиона евро. При этом официально данный трансфер клубы еще не подтвердили.
В прошлом розыгрыше чемпионата Норвегии 21-летний Бохинен поучаствовал в 24 матчах "Стабека", забил пять голов и сделал два голевых паса.
Источник: Матч ТВ
Агент: Бохинен может заиграть в ЦСКА. Но для второго круга "армейцам" лучше было бы взять более зрелого игрока
Экс-игрок "Торпедо" и "Уотфорда" Андрей Степанов, ныне являющийся футбольным агентом, высказался о возможном переходе в ЦСКА полузащитника "Стабека" Эмиля Бохинена.
Фото: Imago-images / Global Look Press
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!