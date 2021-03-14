Мацуев заявил, что "Спартак" и "Динамо" выдали изумительный матч. Также он отметил, что верит в чемпионство "Спартака".
"Мне повезло попасть вчера на такой огненный матч. Команды выдали изумительный матч. Ради таких игр и стоит любить наш футбол. Уверен, если будет больше таких матчей, то мы сможем выйти на более высокий уровень и привлекать больше инвестиций в российский футбол. Верю ли я в чемпионство "Спартака"? Наш чемпионат непредсказуем, вчера в Туле мы в этом убедились. В принципе, четыре очка за восемь туров отыграть реально. Все наши болельщики держат за это кулачки", - сказал Мацуев.
Отметим, что, обыграв "Динамо", "Спартак" вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе "красно-белых" 41 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет четыре балла. "Динамо" имеет в запасе 36 очков и идет пятым.
Источник: Спорт-Экспресс
Мацуев: верю ли я в чемпионство "Спартака"? Четыре очка за восемь туров отыграть реально
Народный артист России Денис Мацуев прокомментировал победу "Спартака" над "Динамо" в игре 22-го тура РПЛ (2:1).
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!