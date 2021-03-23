Газзаев заявил, что отсутствие у Олича опыта работы главным тренером до назначения в ЦСКА вызывает вопросы. Также он сообщил, что готов проконсультировать Ивицу.
"На протяжении всей карьеры Олич являлся футболистом очень высоко уровня. Конечно, отсутствие опыта в роли главного тренера вызывает вопросы, поэтому для Олича это большой шанс и очень большая ответственность. Желаю ему удачи и крепкого здоровья.
Готов ли я проконсультировать Ивицу по каким-то вопросам? Да, конечно, тут двух мнений не должно быть", - сказал Газзаев.
Напомним, что сегодня, 23 марта, ЦСКА объявил о назначении Олича на пост главного тренера. Накануне клуб объявил о расставании с Виктором Гончаренко, возглавлявшим команду с 2016 года.
Источник: Sport24
Олич проводит первую тренировку в должности главного тренера ЦСКА (фото)
Газзаев: отсутствие у Олича опыта работы главным тренером вызывает вопросы. Готов его проконсультировать
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера "армейцев".
Фото: "Чемпионат"
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